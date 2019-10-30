Токио возмутили действия антияпонских активистов в Пусане

Группа активистов установила рядом с консульством Японии в южнокорейском городе Пусан табличку с надписью «антияпонская улица». Токио направило по дипломатическим каналам протест Сеулу. По информации агентства Киодо, Япония потребовала, чтобы Южная Корея «немедленно убрала данную табличку».

Ранее в среду в республике прошли массовые митинги по случаю годовщины со дня решения южнокорейского суда о компенсациях корейцам, подневольный труд которых использовали японские компании в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910–1945 годах.

Однако решение суда Южной Кореи и меры против собственности японских компаний в республике, а также невозможность разрешить вопрос дипломатическим путем побудили Токио отменить летом 2019 года облегченный порядок экспорта наноматериалов, которые корейцы используют в электронной промышленности. Сеул ответил южнокорейскими ограничительными мерами и не продлил договор об обмене военной информацией.