Россия направит самолет Ил-76 для тушения пожара в Сербии

Россия направит самолет Ил-76 для тушения пожара, который произошел на юго-востоке Сербии. Как сообщил глава сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии Предраг Марич, российский пожарный самолет сильно поможет в ликвидации возгорания.

По словам Марича, самолет сбросит на очаг возгорания 42 тонны воды, что существенно упростит работу спасателей. Он также подчеркнул, что российский Ил-76 является лучшим самолетом для помощи в тушении пожаров в труднодоступной местности и большой высоты над уровнем моря.

Пожар в горах Стара-Планина перешел в Сербию со стороны Болгарии. Тушение пожара осложнено тем, что к этому месту нет дорог, поэтому техника не сможет туда добраться по суше. Чтобы попасть к зоне ЧП, необходимо идти пешком порядка двух часов. Вертолеты использовать тоже не получается, так как в районе пожара сильное задымление. Использование авиации МЧС РФ является единственным способом потушить пожар в высокогорной части.

Самолет Ил-76 из России прибудет в Сербию в четверг, 31 октября.