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14:26   30 Октября 2019
Весь мир

Напавшего на мечеть во французской Байонне признали ограниченно вменяемым

Напавшего на мечеть во французской Байонне признали ограниченно вменяемым

Пожилого мужчину, который ранил двух людей перед мечетью во французском городе Байонна, признали ограниченно вменяемым. Национальная антитеррористическая прокуратура отказалась заниматься делом, передает телеканал BFMTV.

По информации следствия, в понедельник, 28 октября, мужчина в возрасте 84 лет пытался поджечь дверь мечети в Байонне и ранил из огнестрельного оружия двух человек. Затем он сдался полицейским.

Психиатрическая экспертиза заключила, что задержанный «не способен полностью осознавать действия и/или контролировать их». Учитывая эти факты, антитеррористическая прокуратура отказалась расследовать дело о нападении на мечеть.

Прокурор Байонны Марк Марье добавил, что, несмотря на диагноз, в отношении 84-летнего мужчины о возбудили уголовное дело по обвинению в покушении на убийство. Задержанный сообщил, что хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери. Поджигатель убежден, что пожар в Нотр-Дам устроили представители мусульманской общины.

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Автор: Анатолий Кубарев
#франция #нападение #мечеть #общество

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