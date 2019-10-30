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14:44   30 Октября 2019
Россия

Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции по законопроекту о пропаганде наркотиков

Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции по законопроекту о пропаганде наркотиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет конкретной позиции по законопроекту, который предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в сети. 

Инициатива принадлежит депутатам партии «Справедливая Россия». По словам Пескова, она никак не связана с недавними поручениями российского лидера Владимира Путина в сфере борьбы с запрещенными средствами.

«Пока нет сформированной позиции, это совершенно новая инициатива и еще только начинается работа над текстом»,  — сказал Песков.

Напомним, в среду, 30 октября, депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект закона, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду наркотиков. Наказанием за подобное преступление может стать лишение свободы сроком до семи лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#законопроект #песков #наркотики

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