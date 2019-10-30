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14:22   30 Октября 2019
Россия

Пенсия в России вырастет на 18% за три года, заявили в Пенсионном фонде

Пенсия в России вырастет на 18% за три года, заявили в Пенсионном фонде

Госдума приняла в первом чтении бюджет Пенсионного фонда до 2022 года: согласно документу, сумма пенсии растет выше инфляции все три года.

«Там (в бюджете — ред.) заложена позиция на три года о том, что пенсия растёт выше инфляции все годы. И за три года вырастает на 18%, то есть почти на 20%", — сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Сегодня портал Superjob опубликовал результаты опроса о сумме пенсии, которая может обеспечить россиянам, по их мнению, достойную старость — оказалось, средний запрос граждан составляет 40 тысяч рублей. Причем людям старше 45 лет необходимо 43 тысячи рублей пенсии, а россияне до 24 лет согласны и на 32 тысячи.

Пенсия в России вырастет на 18% за три года, заявили в Пенсионном фонде

Напомним, в сентябре в ПФР рассказали, из-за каких факторов пенсионные выплаты могут уменьшиться: это переезд в другой город и, как следствие, другой коэффициент пересчета, а также неоплаченные штрафы или квартплаты, которые вычитаются у должников из пенсий. Кроме того фонд может взыскать «лишние» пенсионные деньги, выданные ранее, но удержание не может превышать 20% от установленной выплаты.

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Автор: Тимофей Булочкин
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