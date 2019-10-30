Эрдоган грозит ответом США на признание ими геноцида армян

Турецкий глава Тайип Эрдоган прокомментировал принятие Палатой представителей американского Конгресса резолюции о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщили Reuters 30 октября.

«Резолюция бесполезна. Турция ее не признает», — заявил он, добавив, что парламент Турции обязательно ответит на этот шаг.

Ранее Палата представителей почти единогласно выступила за резолюцию. Стоит отметить, что факт этого геноцида признали в 23 странах, а также в Европейском парламенте и Всемирном совете церквей.

Геноцид армян произошел в 1915 году на подконтрольных Османской империи территориях. Он проходил с убийствами и депортацией, зачастую в условиях, которые также приводили к смерти. Ряд историков считают, что тогда было уничтожено порядка полутора миллионов представителей народа.

Стоит отметить, что большую часть армянской диаспоры основали именно бежавшие тогда люди. Сам геноцид считается вторым по массовости после Холокоста, то есть уничтожения евреев. Однако Турция и Азербайджан не согласны с фактом геноцида, признавая лишь множественные жертвы среди народа. Анкара также подчеркивает, что в этих событиях погибло много турков.