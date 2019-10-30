Песков не исключил, что Путин в Венгрии может обсудить проблемы на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин, который отправляется сегодня в Венгрию, обсудит с главой правительства этой страны Виктором Орбаном обстановку на Украине. Об этом он заявил в среду, 30 октября.

«Там речь идет не о том, чтобы обсуждать правительство [Украины — ред.] новое или старое, правительство страны — это суверенное дело каждой из сторон», — пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Он также добавил, что есть темы, которые вызывают обеспокоенность как у российский стороны, так и венгерской. По словам Пескова, речь идет о теме меньшинств в сопредельных районах. Представитель Кремля напомнил, что Венгрия неоднократно заявляла о непринятии происходящих там процессов.

В заключение пресс-секретарь российского лидера не исключил, что стороны в ходе переговоров затронут ситуацию на Украине.