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14:00   30 Октября 2019
Россия

Песков не исключил, что Путин в Венгрии может обсудить проблемы на Украине

Песков не исключил, что Путин в Венгрии может обсудить проблемы на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин, который отправляется сегодня в Венгрию, обсудит с главой правительства этой страны Виктором Орбаном обстановку на Украине. Об этом он заявил в среду, 30 октября. 

«Там речь идет не о том, чтобы обсуждать правительство [Украины — ред.] новое или старое, правительство страны — это суверенное дело каждой из сторон», — пресс-секретарь российского лидера журналистам. 

Он также добавил, что есть темы, которые вызывают обеспокоенность как у российский стороны, так и венгерской. По словам Пескова, речь идет о теме меньшинств в сопредельных районах. Представитель Кремля напомнил, что Венгрия неоднократно заявляла о непринятии происходящих там процессов. 

В заключение пресс-секретарь российского лидера не исключил, что стороны в ходе переговоров затронут ситуацию на Украине. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #украина #песков #политика #общество #венгрия

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