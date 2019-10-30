Эрдоган пригрозил новой операцией, если курды-террористы не покинут приграничную зону

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сохраняет за собой право начать еще одну антитеррористическую операцию против курдских радикалов, если они не покинут 30-километровую зону на турецко-сирийской границе. Об этом пишет агентство Reuters.

Напомним, 22 октября Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин на встрече в Сочи обсудили антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии. Лидеры двух государств по итогам встречи договорились создать 30-километровую зону безопасности на севере арабской страны. Для того, чтобы покинуть эти территории, курдским боевикам было дано 150 часов.

Операция Анкары началась 9 октября. Бои велись против радикально настроенных курдов из «Демократических сил Сирии», которые под предлогом освобождения арабской республики от террористов оккупировали эти земли, угнетая местное население.