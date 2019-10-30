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13:51   30 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган пригрозил новой операцией, если курды-террористы не покинут приграничную зону

Эрдоган пригрозил новой операцией, если курды-террористы не покинут приграничную зону

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сохраняет за собой право начать еще одну антитеррористическую операцию против курдских радикалов, если они не покинут 30-километровую зону на турецко-сирийской границе. Об этом пишет агентство Reuters.

Напомним, 22 октября Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин на встрече в Сочи обсудили антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии. Лидеры двух государств по итогам встречи договорились создать 30-километровую зону безопасности на севере арабской страны. Для того, чтобы покинуть эти территории, курдским боевикам было дано 150 часов. 

Операция Анкары началась 9 октября. Бои велись против радикально настроенных курдов из «Демократических сил Сирии», которые под предлогом освобождения арабской республики от террористов оккупировали эти земли, угнетая местное население.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #курды #эрдоган

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