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13:52   30 Октября 2019
Весь мир

Турция может расширить зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган

Турция может расширить зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган

Турция при необходимости может расширить зону безопасности на севере Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

«Если потребуется, мы расширим территорию зоны безопасности», — заявил турецкий глава.

Напомним, 22 октября Эрдоган встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, где был заключен меморандум по ситуации на севере САР, состоящий из 10 пунктов. Лидеры договорились о создании 30-километровой зоны безопасности в регионе и ее совместном патрулировании по истечению 150 часов, отведенных курдским вооруженным формированием на выход с турецко-сирийской границы.

Турция может расширить зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган

Утром офицер военной полиции РФ сообщил, что маршруты для совместного патрулирования с Турцией районов на севере Сирии уже прокладываются. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что по сочинским договоренностям курдские отряды были досрочно выведены с севера-востока САР: сейчас туда зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.

Турция может расширить зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган

Также стало известно о санкциях, наложенных Вашингтоном на Анкару — так руководство США пытается компенсировать курдским радикальным формированиям вывод своих союзнических войск, уверен эксперт.

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Автор: Олег Королев

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