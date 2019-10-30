Политолог уверен, что работа РФ и Турции в Сирии увенчается успехом 

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и эксперт совета «Офицеров России» Александр Перенджиев оценил перспективы совместной работы России и Турции на территории Сирии в комментарии Nation News.

«Нужно отметить что здесь создается интересный прецедент: впервые Россия и Турция выступают вместе. Мы видим реальное взаимодействие в военной сфере, не просто там разделение ответственности, а реальная совместная работа. И взаимодействие с Турцией — это альтернатива взаимодействию с Америкой», — отметил он.

Напомним, что цель совместной операции — создание 30-километровой зоны безопасности, протяженность которой составит порядка 440 километров вдоль границы Сирии и Турции. Об этом договорились главы России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи.

Перенджиев также заметил, что раньше американцы использовали удачную байку о борьбе с «Исламским государством»* (Запрещено в России), чтобы хоть как-то обосновать свое присутствие в Сирии. За это время они руками курдских террористов нагло воровали сирийскую нефть. Когда же стало нечем прикрываться, они практически прямо признались в контрабанде ресурса. Так, глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что военнослужащие Штатов не собираются подпускать к захваченных нефтяным полям никого, кроме себя самих и курдов из вооруженных формирований.

«После разгрома ИГИЛ* американцы обнажили свои намерения и показали, что это именно они грабили нефтяные ресурсы Сирии. И я возьму большую смелость сказать, что мы можем наблюдать следующий процесс в Сирии: если раньше он был «анти-ИГИЛ»*, то теперь он превращается в антиамериканский», — подытожил политолог.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в России.