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13:39   30 Октября 2019
Россия

Путин поедет в Бразилию на саммит БРИКС

Путин поедет в Бразилию на саммит БРИКС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует участвовать в саммите БРИКС. Об этом стало известно в среду, 30 октября.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков заявил, что Путин намерен участвовать в саммите БРИКС, который пройдет на следующей неделе в Бразилии. 

«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии. Он отправится туда в двухдневную поездку на следующей неделе», — сказал он.

В состав БРИКС входит группа из пяти стран  — Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Организация существует с июня 2006 года и была основана в рамках Петербургского экономического форума, в котором участвовали министры всех стран-участниц союза (за исключением ЮАР). 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #бразилия #общество #брикс

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