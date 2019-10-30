Путин поедет в Бразилию на саммит БРИКС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует участвовать в саммите БРИКС. Об этом стало известно в среду, 30 октября.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков заявил, что Путин намерен участвовать в саммите БРИКС, который пройдет на следующей неделе в Бразилии.

«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии. Он отправится туда в двухдневную поездку на следующей неделе», — сказал он.

В состав БРИКС входит группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Организация существует с июня 2006 года и была основана в рамках Петербургского экономического форума, в котором участвовали министры всех стран-участниц союза (за исключением ЮАР).