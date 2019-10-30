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13:18   30 Октября 2019
Россия

Skoda отзывает в РФ более 700 автомобилей Rapid из-за проблем с ЭРА-ГЛОНАСС

Skoda отзывает в РФ более 700 автомобилей Rapid из-за проблем с ЭРА-ГЛОНАСС

Отзыву подлежат автомобили, которые реализовали в 2019 году​​​. Volkswagen Group Rus, официальный представитель Skoda на российском рынке, отзывает 718 автомобилей Skoda Rapid в РФ из-за возможных проблем в работе системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщил представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

По его словам, причина отзыва автомобилей Skoda Rapid — существующая вероятность того, что конфигурацию MBConnect неправильно выполнили, и по этой причине система ЭРА-ГЛОНАСС не работает должным образом. Уполномоченные представители проинформируют владельцев машин, которые попадут под отзыв, о необходимости предоставить автомобили в ближайший дилерский центр для ремонта.

Также узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на Auto.ru. Специалисты активируют систему ЭРА-ГЛОНАСС на Skoda Rapid . Все ремонтные работы бесплатные для владельцев автомобилей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #росстандарт #skoda #rapid

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