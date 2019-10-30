Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Члены фракции «Справедливая Россия» внесли в Государственную думу законопроект, предполагающий уголовную ответственность за пропаганду наркотиков. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-служба партии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. На сегодняшний день в УК РФ есть статья за склонение у потреблению запрещенных веществ, однако по ней наказывают людей штрафом в размере четырех-пяти тысяч рублей.

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, члены партии фактически сделали всю работу за правительство. Представителей фракции давно тревожит тенденция так называемого «мягкого потребления».

«Когда негативное отношение к «тяжелым» наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как «легкие», неопасные, не приводящие якобы к зависимости», — передает пресс-служба партии слова лидера.

Новый законопроект предполагает введение статьи в УК РФ о пропаганде и рекламе наркотиков, по которой нарушителям будет грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Если речь идет о пропаганде запрещенных веществ в интернет-СМИ, срок лишения свободы вырастает до семи лет.