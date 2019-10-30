Деньги от продажи гостиниц Hyatt поступят в бюджет Приморья после деприватизации

Депутаты законодательного собрания Приморья одобрили предложение о продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке​​​. Однако деньги от продажи Hyatt вернут в приморский бюджет после деприватизации. Об этом сообщила на сессии краевого парламента первый вице-губернатор Вера Щербина.

По ее словам, гостиничный комплекс на мысе Бурный продало акционерное общество, поэтому деньги не переведут в бюджет сразу. Власти Приморья разработали дорожную карту, чтобы деприватизировать предприятие, тогда деньги поступят в бюджет.