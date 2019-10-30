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13:05   30 Октября 2019
Россия

Деньги от продажи гостиниц Hyatt поступят в бюджет Приморья после деприватизации

Деньги от продажи гостиниц Hyatt поступят в бюджет Приморья после деприватизации

Депутаты законодательного собрания Приморья одобрили предложение о продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке​​​. Однако деньги от продажи Hyatt вернут в приморский бюджет после деприватизации. Об этом сообщила на сессии краевого парламента первый вице-губернатор Вера Щербина.

По ее словам, гостиничный комплекс на мысе Бурный продало акционерное общество, поэтому деньги не переведут в бюджет сразу. Власти Приморья разработали дорожную карту, чтобы деприватизировать предприятие, тогда деньги поступят в бюджет.

«Еще решаем вопрос с имуществом, которое осталось за этим предприятием», — добавила Щербина.

Деньги от продажи гостиниц Hyatt поступят в бюджет Приморья после деприватизации

Российским законодательством определили длительные сроки рассмотрения подобных процедур, которые по времени могут растянуться до 12 месяцев. Продал гостиничный комплекс Hyatt на мысе Бурный собственник — АО «Наш дом Приморье», 100 процентов акций которого принадлежат Приморскому краю.

Вообще, Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строили две пятизвездочные гостиницы в бухте Золотой Рог и на мысе Бурный в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, но так и завершили в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Только из краевого бюджета выделили почти десять миллиардов рублей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#приморье #деньги #продажа #гостиница

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