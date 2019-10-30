США санкциями против Турции хотят компенсировать курдским боевикам свой уход из Сирии

Политолог, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов считает, что новые санкции США в отношении Турции никак не повлияют на внешнюю политику президента Тайипа Эрдогана. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее МИД Турции осудил Вашингтон за решение о принятии санкции. Они должны «наказать» Турцию за ее антитеррористическую операцию против курдских радикалов на сирийско-турецкой границе.

«Вне всяких сомнений, что США ожидают того, что данные санкции станут сигналом для руководства Турции по изменению турецкой внешней политики», — заявил Лукьянов.

По словам эксперта, подобные меры вряд ли увенчаются успехом, поскольку дивиденды от курса, который приняли в 2016-2017 годах власти Турции намного выгоднее того, что в может предложить Анкаре Запад.

Кроме того, Запад очень нервирует улучшение отношений Анкары и Москвы. Это тоже влияет на санкционную политику Штатов.

«Те дивиденды, которые сегодня получает Турция от участия в Астанинском формате, от работы с Россией и Ираном по сирийскому урегулированию и от диверсификации торгово-экономических контактов с нашей страной, дают Анкаре куда большую прибыль», — подытожил Лукьянов.

Как показывает практика, американцы могут сколько угодно придумывать новые ограничения, но на практике ничего не меняется. Вашингтон должен это прекрасно понимать, поэтому стратегически все это наносит ущерб лишь американской внешней политике.

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что санкции являются символической компенсацией со стороны США курдским террористам.