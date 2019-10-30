Федор Добронравов раскрыл подробности нового сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов анонсировал выход нового сезона комедийного сериала «Сваты». Об этом в среду, 30 октября, пишет портал DonDay.

По словам российского актера, седьмой сезон сериала скоро будет готов. Добронравов подчеркнул, что зрителей в новых «Сватах» ожидает «много всего интересного и неожиданного», однако добавил, что пока не хочет этого раскрывать.

«Сваты-7» будут! В сценарии есть несколько зимних сцен, которые мы снимем в январе-феврале 2020 года, а летом — остальные кадры, поэтому совсем скоро все будет готово», — сказал он.

Полюбившийся многим зрителям сериал «Сваты» выходил с 2008 года и завершился в 2013 году. Предположительно, в новом сезоне сюжет охватит период в пять лет. В одной из серий герои должны попасть в Россию XIX века.