Навальный не критикует разгон акций в США из-за боязни потерять спонсора, заметили пользователи Twitter

Блогер Алексей Навальный решил блеснуть эрудицией и запостил абсурдный комментарий насчет происходящего в Китае, однако вызвал лишь недоумение у собственных читателей, сообщили Nation News.

Навальный прокомментировал «мирные демонстрации», которые проходят в Гонконге, и недопуск одного из их лидеров на муниципальные выборы. Он назвал такое решение властей «международным интернационалом жуликов». По его мнению, все, кто хочет навсегда остаться у власти, вне зависимости от культуры и времени, пользуются одинаковыми методами — «разгоны мирных демонстраций и недопуск до выборов».

Международный интернационал жуликов. Во всех странах и культурах те, кто хотят оставаться у власти навсегда, используют одни и те же методы: разгоны мирных демонстраций и недопуск до выборов https://t.co/A0jPNg00LK — Alexey Navalny (@navalny) October 29, 2019

По всей видимости, блогер ждал оваций и аплодисментов, но получил лишь насмешки и издевательства. Так, член Общественной палаты Илья Ремесло напомнил «отцу русской демократии» Навальному, что эти «мирные» акции разнесли полгорода, а полицейским досталось не меньше.

С Ремесло оказались солидарны и другие пользователи. Один из них иронично заметил, что данный пост — это изрыгание «маразма» у разбитого корыта. Он призвал Навального поменять методички и покинуть Россию.

Комментаторы не смогли не вспомнить такой же «мирный» Евромайдан, где дети «играли» с дяденьками в форме «яркими коктейлями в бутылках».

Стороной не обошли и протесты во Франции, Испании и Чили. Один из пользователей заметил, что блогер усиленно закрывает глаза на методы разгона таких митингов в США. Напомним, что американские силовики не чураются использовать против демонстрантов, нарушающих закон, резиновые пули, водометы и дымовые бомбы. Как заметил Владимир З.,Навальный, по всей видимости, попросту боится, что ему перестанут «башлять».

Напомним, что массовые акции в городе республики вызвал закон об экстрадиции преступников из Гонконга в Китай. Недовольные китайцы нападали на полицейских и бросали прямо в них «коктейли Молотова», на улицах происходила вакханалия. Власти отозвали закон, однако это не помогло. Активисты начали выдвигать множество других абсурдных требований. Ряд экспертов уверен, что в китайской республике отрабатывается технология «цветных революций».