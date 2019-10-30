Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

 Skoda отзывает в РФ более 700 автомобилей Rapid из-за проблем с ЭРА-ГЛОНАСС

Skoda отзывает в РФ более 700 автомобилей Rapid из-за проблем с ЭРА-ГЛОНАСС

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта
Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

 Skoda отзывает в РФ более 700 автомобилей Rapid из-за проблем с ЭРА-ГЛОНАСС

Skoda отзывает в РФ более 700 автомобилей Rapid из-за проблем с ЭРА-ГЛОНАСС

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта
13:12   30 Октября 2019
Россия

Навальный не критикует разгон акций в США из-за боязни потерять спонсора, заметили пользователи Twitter

Навальный не критикует разгон акций в США из-за боязни потерять спонсора, заметили пользователи Twitter

Блогер Алексей Навальный решил блеснуть эрудицией и запостил абсурдный комментарий насчет происходящего в Китае, однако вызвал лишь недоумение у собственных читателей, сообщили Nation News.

Навальный прокомментировал «мирные демонстрации», которые проходят в Гонконге, и недопуск одного из их лидеров на муниципальные выборы. Он назвал такое решение властей «международным интернационалом жуликов». По его мнению, все, кто хочет навсегда остаться у власти, вне зависимости от культуры и времени, пользуются одинаковыми методами — «разгоны мирных демонстраций и недопуск до выборов».

По всей видимости, блогер ждал оваций и аплодисментов, но получил лишь насмешки и издевательства. Так, член Общественной палаты Илья Ремесло напомнил «отцу русской демократии» Навальному, что эти «мирные» акции разнесли полгорода, а полицейским досталось не меньше.

Навальный не критикует разгон протестов в США из-за боязни потерять спонсора, заметили пользователи Twitter

С Ремесло оказались солидарны и другие пользователи. Один из них иронично заметил, что данный пост — это изрыгание «маразма» у разбитого корыта. Он призвал Навального поменять методички и покинуть Россию.

Навальный не критикует разгон протестов в США из-за боязни потерять спонсора, заметили пользователи Twitter

Комментаторы не смогли не вспомнить такой же «мирный» Евромайдан, где дети «играли» с дяденьками в форме «яркими коктейлями в бутылках».

Навальный не критикует разгон протестов в США из-за боязни потерять спонсора, заметили пользователи Twitter

Стороной не обошли и протесты во Франции, Испании и Чили. Один из пользователей заметил, что блогер усиленно закрывает глаза на методы разгона таких митингов в США. Напомним, что американские силовики не чураются использовать против демонстрантов, нарушающих закон, резиновые пули, водометы и дымовые бомбы. Как заметил Владимир З.,Навальный, по всей видимости, попросту боится, что ему перестанут «башлять».

Навальный не критикует разгон протестов в США из-за боязни потерять спонсора, заметили пользователи Twitter

Напомним, что массовые акции в городе республики вызвал закон об экстрадиции преступников из Гонконга в Китай. Недовольные китайцы нападали на полицейских и бросали прямо в них «коктейли Молотова», на улицах происходила вакханалия. Власти отозвали закон, однако это не помогло. Активисты начали выдвигать множество других абсурдных требований. Ряд экспертов уверен, что в китайской республике отрабатывается технология «цветных революций».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#twitter #навальный #комментарий

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...