Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

 Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта
Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

 Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта
12:46   30 Октября 2019
Россия

Либералы потерпели фиаско при втягивании уволенного полицейского Максидова в «московское дело»

Либералы потерпели фиаско при втягивании уволенного полицейского Максидова в «московское дело»

Полицейский Максидов В.В., обеспечивавший порядок на незаконной акции 27 июля и являющийся свидетелем по делу Самариддина Раджабова, обвиняемого по 318 статье УК РФ после мероприятия, уволился до проведения митинга в столице. Однако либеральные СМИ пытаются втянуть полицейского в политическую игру, передергивая факты.

Полицейский Максидов В.В. был одним из тех, кто обеспечивал порядок на улицах Москвы во время незаконной акции либерального крыла Москвы 27 июля, проведенной в рамках выражения недовольства по недопущению ряда кандидатов до выборов в Мосгордуму. Мероприятие прошло с нарушением закона и вылилось в массовые беспорядки, устроенные горожанами с подачи незарегистрированных кандидатов. В полицейских кидали различные предметы. Из-за накала агрессии, правоохранительным органам пришлось задерживать нарушителей, чтобы нивелировать потенциальные угрозы.

Максидов был одним из нескольких полицейских, который видел, как Самариддин Раджабов кидал бутылку в их сторону - на позицию нахождения сотрудников правоохранительных органов. Указанный участник впоследствии стал фигурантом так называемого «московского дела» и сегодня обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении сотрудника власти, неопасного для жизни и здоровья.

Либералы потерпели фиаско при втягивании уволенного полицейского Максидова в «московское дело»

Максидов же уволился еще в конце августа. Отметим, что полицейский проходил по делу Раджабова свидетелем.

Либеральные СМИ решили втянуть уволившегося полицейского в политическую игру для дискредитации власти и сыграли на передергивании фактов относительно сведений о его увольнении. По данным оппозиционной прессы, ссылающейся на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина, Максидову якобы предлагали стать потерпевшим по делу. И именно его отказ, по их версии, стал причиной увольнения.

Однако в политическом Telegram отметили, что это не соответствует действительности. Telegram-канал «338», связанный с силовиками, сообщил о наличии у них рапорта об увольнении Максидова В.В по собственному желанию, подписанного 19 июля 2019 года. Полицейский в нем отметил, что прекращение рабочих отношений связано с личными мотивами. Сам рапорт был подан более чем за неделю до незаконной акции либералов в Москве. Фактическое увольнение состоялось лишь в конце августа месяца.

Либералы потерпели фиаско при втягивании уволенного полицейского Максидова в «московское дело»

Авторы Telegram-канала также объяснили, почему полицейский был фактически уволен в конце августа. Все дело в бюрократических проволочках и трудовом законодательстве.

«Рапорт начала надо согласовать с руководством, потом оттарабанить положенные по закону 2 недели и передать дела. На все про все у Максидова ушёл почти месяц - не рядовым он все-таки был», - пишут в «338».

В завершение авторы Telegram-канала рекомендовали не особо доверять Бадамшину, так как указанное лицо заинтересовано в ведении антивластной повестки, а не в правде. 

Напомним, незаконную акцию 27 июля устроили экс-кандидаты в Мосгордуму – Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие, - недопущенные до выборов из-за «мертвых душ» в подписных листах, брака и недействительных подписей. Акция сопровождалась массовыми беспорядками. В полицейских кидали куски асфальта, бутылки, мусорные баки и распыляли в лица сотрудников правоохранительных органов газ из перцовых баллончиков. Действия демонстрантов привели к транспортному коллапсу и причинению имущественного ущерба городу и бизнесу. По последним данным, суды вынесли решение о взыскании с организаторов нелегальной акции почти пять миллионов рублей в качестве компенсации.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Игорь Каркаров
#москва #митинг #полиция #беспорядки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...