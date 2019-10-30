Либералы потерпели фиаско при втягивании уволенного полицейского Максидова в «московское дело»

Полицейский Максидов В.В., обеспечивавший порядок на незаконной акции 27 июля и являющийся свидетелем по делу Самариддина Раджабова, обвиняемого по 318 статье УК РФ после мероприятия, уволился до проведения митинга в столице. Однако либеральные СМИ пытаются втянуть полицейского в политическую игру, передергивая факты.

Полицейский Максидов В.В. был одним из тех, кто обеспечивал порядок на улицах Москвы во время незаконной акции либерального крыла Москвы 27 июля, проведенной в рамках выражения недовольства по недопущению ряда кандидатов до выборов в Мосгордуму. Мероприятие прошло с нарушением закона и вылилось в массовые беспорядки, устроенные горожанами с подачи незарегистрированных кандидатов. В полицейских кидали различные предметы. Из-за накала агрессии, правоохранительным органам пришлось задерживать нарушителей, чтобы нивелировать потенциальные угрозы.

Максидов был одним из нескольких полицейских, который видел, как Самариддин Раджабов кидал бутылку в их сторону - на позицию нахождения сотрудников правоохранительных органов. Указанный участник впоследствии стал фигурантом так называемого «московского дела» и сегодня обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении сотрудника власти, неопасного для жизни и здоровья.

Максидов же уволился еще в конце августа. Отметим, что полицейский проходил по делу Раджабова свидетелем.

Либеральные СМИ решили втянуть уволившегося полицейского в политическую игру для дискредитации власти и сыграли на передергивании фактов относительно сведений о его увольнении. По данным оппозиционной прессы, ссылающейся на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина, Максидову якобы предлагали стать потерпевшим по делу. И именно его отказ, по их версии, стал причиной увольнения.

Однако в политическом Telegram отметили, что это не соответствует действительности. Telegram-канал «338», связанный с силовиками, сообщил о наличии у них рапорта об увольнении Максидова В.В по собственному желанию, подписанного 19 июля 2019 года. Полицейский в нем отметил, что прекращение рабочих отношений связано с личными мотивами. Сам рапорт был подан более чем за неделю до незаконной акции либералов в Москве. Фактическое увольнение состоялось лишь в конце августа месяца.

Авторы Telegram-канала также объяснили, почему полицейский был фактически уволен в конце августа. Все дело в бюрократических проволочках и трудовом законодательстве.

«Рапорт начала надо согласовать с руководством, потом оттарабанить положенные по закону 2 недели и передать дела. На все про все у Максидова ушёл почти месяц - не рядовым он все-таки был», - пишут в «338».

В завершение авторы Telegram-канала рекомендовали не особо доверять Бадамшину, так как указанное лицо заинтересовано в ведении антивластной повестки, а не в правде.

Напомним, незаконную акцию 27 июля устроили экс-кандидаты в Мосгордуму – Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие, - недопущенные до выборов из-за «мертвых душ» в подписных листах, брака и недействительных подписей. Акция сопровождалась массовыми беспорядками. В полицейских кидали куски асфальта, бутылки, мусорные баки и распыляли в лица сотрудников правоохранительных органов газ из перцовых баллончиков. Действия демонстрантов привели к транспортному коллапсу и причинению имущественного ущерба городу и бизнесу. По последним данным, суды вынесли решение о взыскании с организаторов нелегальной акции почти пять миллионов рублей в качестве компенсации.