Ученик выстрелил из травматического пистолета в московской школе

Московский школьник принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании. Никто не пострадал. Инцидент произошел в одной из школ Войковского района столицы еще накануне, однако о нем стало известно лишь в среду, 30 октября.

Пистолет принадлежал отцу школьника. Полицейские составили протокол по факту административного правонарушения в отношении владельца оружия. Травматический пистолет был изъят.

Местное подразделение по делам несовершеннолетних проведет проверку.