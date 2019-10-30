Жизненно важный препарат «Клобазам» для тяжелобольных детей выдают в Москве

Международное название лекарства — «Фризиум». Препарат «Клобазам» от эпилепсии выдают в Москве. Об этом сообщил представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения. Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что тяжелобольные дети получат незарегистрированный в РФ препарат «Фризиум» («Клобазам») до конца недели​​​.

Центр лекарственного обеспечения получил первую партию препарата от ФГУП «Московский эндокринный завод». Выдадут лекарство аптеки Центра. Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы проинформирует родителей, детям которых жизненно необходим «Клобазам». Препарат выдадут бесплатно, из расчета на три месяца приема.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделял деньги на закупку лекарств для детей, которые живут с хроническими заболеваниями. По его словам, сейчас некоторые формы препаратов производят только за рубежом и не регистрируют их в России. До конца 2023 года необходимо наладить производство нужных форм в РФ.