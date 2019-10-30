Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

 Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта
Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

 Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта
12:44   30 Октября 2019
Россия

Жизненно важный препарат «Клобазам» для тяжелобольных детей выдают в Москве

Жизненно важный препарат «Клобазам» для тяжелобольных детей выдают в Москве

Международное название лекарства — «Фризиум». Препарат «Клобазам» от эпилепсии выдают в Москве. Об этом сообщил представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения. Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что тяжелобольные дети получат незарегистрированный в РФ препарат «Фризиум» («Клобазам») до конца недели​​​.

Центр лекарственного обеспечения получил первую партию препарата от ФГУП «Московский эндокринный завод». Выдадут лекарство аптеки Центра. Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы проинформирует родителей, детям которых жизненно необходим «Клобазам». Препарат выдадут бесплатно, из расчета на три месяца приема.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделял деньги на закупку лекарств для детей, которые живут с хроническими заболеваниями. По его словам, сейчас некоторые формы препаратов производят только за рубежом и не регистрируют их в России. До конца 2023 года необходимо наладить производство нужных форм в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #лекарство #эпилепсия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...