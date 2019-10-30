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12:32   30 Октября 2019
Россия

Писатель Геласимов станет автором «Тотального диктанта» 2020 года

Писатель Геласимов станет автором «Тотального диктанта» 2020 года

Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец на пресс-конференции рассказала, кто станет автором всемирной акции в будущем году.

«Автор «Тотального диктанта»-2020 — Андрей Геласимов», — произнесла она.

Геласимов является писателем. По его словам, текст будет посвящен русскому философу и изобретателю Константину Циолковскому. Вместе с тем, главный редактор портала «Грамота.ру» и кандидат филологических наук Владимир Пахомов отметил, что в тексте будет встречаться много приставок на «З» и «С».

Напомним, что «Тотальный диктант» намечен на 4 апреля 2020 года. Уже 1 февраля станет известна новая столица акции. Ожидается, что все работы будут проверены к 20 апреля.

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Автор: Анна Манц
#автор #тотальный диктант

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