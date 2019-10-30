Поклонская осудила США за санкции против Турции

Депутат Госдумы Наталья Поклонская расценила решение Вашингтона ввести санкции против Турции как шантаж и угрозу. Об этом она написала в среду, 30 октября, в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что члены палаты представителей США фактически единогласно одобрили законопроект о введении санкций против Турции за антитеррористическую операцию в Сирии, направленную против курдских боевиков, а также за покупку С-400 у России. После того, как документ пройдет сенат, его должен подписать президент США Дональд Трамп. По мнению МИД Турции, законопроект о санкциях не соответствует духу НАТО и противоречит соглашению Вашингтона и Анкары по Сирии.

По мнению Поклонской, США запутались, кто им друзья, а кто — враги.

«Решение ввести санкции против Анкары наглядно демонстрирует, что Вашингтон не способен приходить к консенсусу, а использует в своем арсенале «дипломатии» шантаж и угрозы», — написала она.

Она подчеркнула, что каждодневная демонстрация США пренебрежительного отношения к другим странам стала «обыденным трудом» Госдепа и американского лидера. Поклонская заявила, что из-за такой политики все меньшее количество стран воспринимают Штаты как мирового лидера, потому что они несправедливы. Невозможно строить мировую политику, учитывая интересы только одного государства, резюмировала депутат.

В рамках операции «Источник мира» Турция намеревалась очистить от боевиков SDF, связанных с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, приграничную зону и часть стратегической трассы М4. Армии Турции удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов. 17 октября по договоренности с Вашингтоном Анкара приостановила операцию, дав курдским радикалам время, чтобы покинуть территории.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики.