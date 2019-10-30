Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

 Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта
Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

Путин не полетит в Чили на саммит АТЭС

 Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта
12:37   30 Октября 2019
Россия

Поклонская осудила США за санкции против Турции

Поклонская осудила США за санкции против Турции

Депутат Госдумы Наталья Поклонская расценила решение Вашингтона ввести санкции против Турции как шантаж и угрозу. Об этом она написала в среду, 30 октября, в своем Telegram-канале. 

Ранее стало известно, что члены палаты представителей США фактически единогласно одобрили законопроект о введении санкций против Турции за антитеррористическую операцию в Сирии, направленную против курдских боевиков, а также за покупку С-400 у России. После того, как документ пройдет сенат, его должен подписать президент США Дональд Трамп. По мнению МИД Турции, законопроект о санкциях не соответствует духу НАТО и противоречит соглашению Вашингтона и Анкары по Сирии. 

По мнению Поклонской, США запутались, кто им друзья, а кто — враги. 

«Решение ввести санкции против Анкары наглядно демонстрирует, что Вашингтон не способен приходить к консенсусу, а использует в своем арсенале «дипломатии» шантаж и угрозы», — написала она.

Она подчеркнула, что каждодневная демонстрация США пренебрежительного отношения к другим странам стала «обыденным трудом» Госдепа и американского лидера. Поклонская заявила, что из-за такой политики все меньшее количество стран воспринимают Штаты как мирового лидера, потому что они несправедливы. Невозможно строить мировую политику, учитывая интересы только одного государства, резюмировала депутат. 

В рамках операции «Источник мира» Турция намеревалась очистить от боевиков SDF, связанных с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, приграничную зону и часть стратегической трассы М4. Армии Турции удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов. 17 октября по договоренности с Вашингтоном Анкара приостановила операцию, дав курдским радикалам время, чтобы покинуть территории.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #турция #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...