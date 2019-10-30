Посольство Израиля в РФ закрылось из-за конфликта с Минфином Израиля

Диппредставительства Израиля в России временно закрылись — свою работу приостановило генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге и посольство страны в Москве. Как сообщило посольство в своем Facebook, такое решение было принято дипломатами после нарушения Минфином Израиля согласованных в июле договоренностей.

Уточняется, что израильское министерство обязало посланников страны, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие достигнутым июльским соглашениям.

«Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в Посольство закрыт. Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам», — заявили в посольстве.

В посольстве назвали случившееся «трудовым конфликтом» и подчеркнули, что принятые Министерством финансов решения подрывают порядок, «существующий уже несколько десятилетий». Нарушение каких именно договоренностей стало причиной конфликта — не уточняется.

Ранее 21 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре обсудил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху сотрудничество России и Израиля, а также поздравил коллегу с юбилеем.