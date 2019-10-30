Водитель в Москве получил штрафов на миллион рублей

Водитель в Москве нарушил правила дорожного движения более 400 раз, за что получил штрафов на сумму более одного миллиона рублей. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Зарегистрирован один факт привлечения собственника транспортного средства к ответственности на общую сумму штрафов более миллиона рублей, в отношении него вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях», — сказано в сообщении.

По информации московской Госавтоинспекции, нарушитель ездил на автомобиле с иностранными номерами. Сотрудники ГИБДД вычислили и оштрафовали его в октябре текущего года.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил сотрудникам МВД решить вопрос о возвращении штрафов за превышение скоростного режима.