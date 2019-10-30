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12:16   30 Октября 2019
Россия

Водитель в Москве получил штрафов на миллион рублей

Водитель в Москве получил штрафов на миллион рублей

Водитель в Москве нарушил правила дорожного движения более 400 раз, за что получил штрафов на сумму более одного миллиона рублей. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. 

«Зарегистрирован один факт привлечения собственника транспортного средства к ответственности на общую сумму штрафов более миллиона рублей, в отношении него вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях», — сказано в сообщении. 

По информации московской Госавтоинспекции, нарушитель ездил на автомобиле с иностранными номерами. Сотрудники ГИБДД вычислили и оштрафовали его в октябре текущего года. 

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил сотрудникам МВД решить вопрос о возвращении штрафов за превышение скоростного режима.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #гибдд #общество #нарушение #пдд

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