МИД РФ считает, что говорить о конкретных датах саммита «нормандского формата» рано

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о конкретных датах встречи «нормандской четверки» можно будет после верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе.

По его словам, остается ждать, как завершится отвод сил в Золотом и Петровском. После этого миссия ОБСЕ проведет верификацию, проконтролирует, что все правила соблюдены.

«Когда все эти вещи будут завершены и верифицированы миссией ОБСЕ, что все так, как надо, что все по правилам, тогда будем разговаривать уже о конкретных датах саммита. Пока это, как мне кажется, преждевременно», — сказал дипломат.

Во вторник, 29 октября, в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами. Глава МИД Украины Вадим Пристайко эту информацию подтвердил. По его словам, дата саммита «нормандского формата» предварительно определена. Ее осталось окончательно согласовать со всеми сторонами.