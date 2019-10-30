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Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

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12:11   30 Октября 2019
Весь мир

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Существует практика американских спецслужб, по которой никаких доказательств итогового результата не приводят, а афиширует только конечный результат. Об этом в комментарии iReactor заявил политолог Армен Гаспарян. По его словам, США многие операции спецслужб вообще не раскрывают.

«Исходя из того, что мы видели, Соединенные Штаты по сути говорят не о ликвидации, а об операции прикрытия, условно, говоря о фальсификации, — считает Гаспарян.

Москва так и не получила от Вашингтона официальных подтверждений «ликвидации» Абу Бакра аль-Багдади американскими военными. РФ не располагает доказательствами того, что главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) действительно уничтожили.

«Россия требует доказательств понятно, почему. Потому что целый ряд вопросов, связанных с этой операцией, вызывает у Москвы недоверие», — резюмировал Гаспарян.

Гаспарян назвал фальсификацией заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

В воскресенье, 27 октября, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в ходе спецоперации «уничтожили» Абу Бакра аль-Багдади в сирийском Идлибе. При этом президент не предоставил общественности ни одного внятного доказательства даже проведения американской операции. Трамп не показал ни фото, ни видео, ни результатов ДНК-теста, который якобы помог установить личность аль-Багдади.

Министерство обороны РФ также не располагает информацией о проведении спецоперации США в Идлибе. МО РФ не зафиксировало ударов с воздуха американскими силами или их союзниками по указанному сирийскому району.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #аль-багдади #гаспарян

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