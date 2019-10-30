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12:08   30 Октября 2019
Россия

Беглов представил проект бюджета в Заксобрании Петербурга

Беглов представил проект бюджета в Заксобрании Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил депутатам местного Законодательного собрания проект бюджета на будущий год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили «Невские новости» 30 сентября.

«Мы ориентировались на комфортный, социальный, умный и открытый город [при составлении бюджета]», — прокомментировал он документы.

По его словам, в Северную столицу возвращается федеральная повестка, а при составлении бюджета сверялись с целями и показателями национальных проектов. Так, на финансирование мероприятий последних хотят выделить почти 56 миллиардов рублей. К тому же, градоначальник напомнил об «открытом небе» Петербурга и отметил новый формат коммуникации с федеральным центром.

Ожидается, что доходы города на Неве в будущем году составят почти 665 миллиардов рублей. Федеральное софинансирование указано в размере 20 миллиардов, а в будущем оно будет только увеличиваться, подчеркнул Беглов.

Беглов представил проект бюджета в Заксобрании Петербурга

Что касается расходов, то на развитие инженерно-энергетического комплекса предусмотрели 65 миллиардов, на содержание социальных объектов — 10,6 миллиардов, а на ликвидацию недостатка объектов социального значения выделят 98 миллиардов. В общем, адресно-инвестиционные программы в период с 2020 по 2022 года получат 313 миллиардов.

Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербургу необходима стабильная и предсказуемая политика в области налогов. Он также призвал завершить правки городского законодательства к будущему году и оставить его в покое на пять лет.

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Автор: Анна Манц
#петербург #бюджет #закс #беглов

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