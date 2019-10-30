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11:54   30 Октября 2019
Россия

МИД РФ приветствует начало разведения сил в Донбассе

МИД РФ приветствует начало разведения сил в Донбассе

Российское Министерство иностранных дел позитивно оценило процесс разведения сил и средств в районе Золотого у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы позитивно оцениваем. Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения», — заявил Руденко, цитирует ТАСС.

Ранее в украинском МИД заявили, что отвод войск в Золотом начнется 29 октября: отведение будут контролировать представители ОБСЕ. Российский сенатор Владимир Джабаров считает, что если режим тишины в регионе не нарушится в течение недели, то можно надеяться на действительный отвод войск и проведение саммита в «нормандском формате».

МИД РФ приветствует начало разведения сил в Донбассе

В начале октября на встрече в Минске стороны гражданского конфликта на Украине договорились о разведении сил в поселках Золотое и Петровское. Процедура должна была начаться 7 октября, однако Киев сорвал мирный процесс.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с украинскими добровольцами, воюющими против республик Донбасса: в ответ на вопрос одного из них о «капитуляции» Украины, Зеленский напомнил, что он президент и потребовал убрать оружие.

МИД РФ приветствует начало разведения сил в Донбассе

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Автор: Тимофей Булочкин
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