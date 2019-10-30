Трамп троллит общественное сознание фейком о «ликвидации» аль-Багдади

У Кремля до сих пор нет официальных подтверждений того, что лидер запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован, как утверждают США. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Впрочем, вряд ли можно будет рассчитывать на доказательства, так как цель информационного уничтожения террориста совсем другая, уверен профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский.

«Трамп решает внутриполитическую пиар- задачу внутриполитического противостояния. Его задача — перекрыть внутриполитические бури, создать образ победителя: для себя и для «его Америки», вызвать эмоциональную реакцию. А есть это на самом деле или нет – для этих целей неважно. Важно то, как работает», — рассказал Черняховский «Политике Сегодня».

На создание нужного восприятия и работают яркие детали, которыми прикрывают отсутствие реальных доказательств: вместо фото тела террориста Трамп публикует снимок собаки, которая якобы участвовала в спецоперации и тиражируется информация об украденном курдами нижнем белье аль-Багдади, с которого будто бы ранее брали образец ДНК.

Тем не менее, отмечает Черняховский, есть официальное заявление официального лица. И в этом статусе оно считается правдой. Но лишь до тех пор, пока не появится новая видеозапись выступления аль-Багдади. Как действительно неоднократно бывало.

Трампу сейчас крайне необходимы образы побед на фоне заявлений об уходе США из Сирии и оставлении курдских боевиков, на фоне успешных переговоров России и Турции и усиления влияния РФ в регионе. Изобретать велосипед в Белом доме не стали и воспользовались схемой, опробованной предшественником Трампа — Бараком Обамой. В 2011 году он объявил о ликвидации тогдашнего «террориста номер один» — главы «Аль-Каиды»* (запрещенная в РФ террористическая организация) Усамы бен-Ладена. В следующем году Обаму переизбрали на второй срок. Схема работает, если учитывать законы создания информационных мифов. Трамп их понимает.

«С тех пор, как появились СМИ и появилась возможность массово вбрасывать информацию на широкую публику, с тех пор встал вопрос не открытия истины, а об информационном воздействии. Это некий троллинг общественного сознания. Мы живем в мире, который когда-то был миром мифов, а теперь — мир фейков», — рассуждает Сергей Черняховский.

О ликвидации аль-Багдади Дональд Трамп красноречиво, по-актерски, объявил на пресс-конференции 27 октября.

«Цели были поражены с большим изяществом <…..> Аль-Багдади умер как собака, как трус. Он пытался скрыться в туннеле, из которого не было выхода, плача, причитая и крича. В здании оставался только Багдади и трое детей, которых он взял с собой и повел на верную смерть. Когда наши псы настигли его в туннеле, он взорвал жилет на себе, убив себя и троих детей», — расписал в красках Трамп.

По его словам, личность уничтоженного боевика установили на месте за 15 минут, сделав экспертизу ДНК в разрушенном тоннеле, а от тела оперативно избавились, предав его морю.

На эти и другие не состыковки операции обратили внимание журналисты Федерального агентства новостей.