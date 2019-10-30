Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать международную организацию русскоязычных женщин для «наведения мостов дружбы» между странами. Речь об этом зашла 30 октября на всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Матвиенко подчеркнула, что настало время «придать импульс международному движению соотечественниц». По ее мнению, русские женские общества могут сыграть конструктивную роль в налаживании контактов между странами, в укреплении доверия, защите прав и интересов других соотечественников.

«В связи с этим заслуживает поддержки инициатива по созданию международной организации русскоязычных женщин с ее последующей интеграцией в уже существующие женские дискуссионные площадки», — добавила она.

По мнению Матвиенко, внешнюю политику России всегда отличала открытость и инклюзивность. В таком же духе будет работать и предложенное объединение. Его двери всегда будут открыты для тех, кто чувствует связь с русской культурой, историей и традициями.