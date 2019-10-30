Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе впервые приехал в Уральский регион​​​. По его словам, город живой и динамичный, здесь проживает большое количество молодежи.

«Я знаю, что она на Урале погода переменчивая и зимой может быть достаточно суровой, но я хорошо подготовлен к погодным условиям здесь», добавил генконсул в интервью РИА Новости.

Матиас Крузе признался, что ему нравится русская культура. Впервые с ней он столкнулся в школьные годы, когда с удовольствием читал классических авторов. В Германии очень популярна классическая русская музыка, но почти неизвестно современное русское искусство.