Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе впервые приехал в Уральский регион. По его словам, город живой и динамичный, здесь проживает большое количество молодежи.
«Я знаю, что она на Урале погода переменчивая и зимой может быть достаточно суровой, но я хорошо подготовлен к погодным условиям здесь», добавил генконсул в интервью РИА Новости.
Матиас Крузе признался, что ему нравится русская культура. Впервые с ней он столкнулся в школьные годы, когда с удовольствием читал классических авторов. В Германии очень популярна классическая русская музыка, но почти неизвестно современное русское искусство.
«Поскольку я нахожусь здесь, у меня появилась возможность непосредственно познакомиться и соприкоснуться с современной русской культурой, чему я очень рад», — поделился дипломат.
31.10 в @dmtsats пройдет торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса "Друзья немецкого языка" с участием финалиста проекта "Голос.Дети" Рутгера Гарехта. Вход свободный, необходима регистрация: https://t.co/AMLv3DCopZ pic.twitter.com/rZtIOP705F— ПосольствоГерманииРФ (@germania_online) 29 октября 2019 г.