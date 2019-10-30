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11:56   30 Октября 2019
Россия

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводная лодка модернизированного проекта «Борей-А» «Князь Владимир» готова перейти в состав ВМФ России. Об этом свидетельствует успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», пишет во среду, 30 октября, РИА Новости, ссылаясь на адмирала Владимира Валуева.

Ранее стало известно, что в рамках испытаний подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава» из подводного положения. Это случилось в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Отмечалось, что полет ракеты прошел в штатном режиме.

По словам Валуева, заключительным этапом проверки на боеготовность подлодки станет применение ее основного оружия. Речь идет как раз о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». 

«Теперь ничего не мешает принять её на вооружение, загрузить штатным оружием, получить задачу и находиться в составе сил постоянной готовности или вести боевое дежурство», — сказал он.

Выполнив пуск «Булавы», подлодка отработала все задачи по подготовке к плаванию, доказав таким образом свою полную боеготовность, пояснил адмирал. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #князь владимир

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