Подводная лодка модернизированного проекта «Борей-А» «Князь Владимир» готова перейти в состав ВМФ России. Об этом свидетельствует успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», пишет во среду, 30 октября, РИА Новости, ссылаясь на адмирала Владимира Валуева.

Ранее стало известно, что в рамках испытаний подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава» из подводного положения. Это случилось в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Отмечалось, что полет ракеты прошел в штатном режиме.

По словам Валуева, заключительным этапом проверки на боеготовность подлодки станет применение ее основного оружия. Речь идет как раз о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».

«Теперь ничего не мешает принять её на вооружение, загрузить штатным оружием, получить задачу и находиться в составе сил постоянной готовности или вести боевое дежурство», — сказал он.

Выполнив пуск «Булавы», подлодка отработала все задачи по подготовке к плаванию, доказав таким образом свою полную боеготовность, пояснил адмирал.