Самая пожилая жительница России ушла из жизни в возрасте 123 лет

Танзиля Бисембеева, чье имя указано в Книге рекордов России как самой старой жительницы страны, умерла на 124 году жизни, сообщил глава Красноярского района Астраханской области Нургали Байтемиров в комментарии ТАСС.

«Всем селом ее провожали в последний путь. Нашу долгожительницу в районе знали, уважали и любили», — добавил он.

Ее брат Шинтас Бисембеев уточнил, что похороны состоялись еще 26 октября, ранее о смерти не сообщалось. Родственники отметили, что Танзиля жила вместе с семьей, была доброй, оптимистичной и доброжелательной.

«В последнее время она уже не выходила на улицу, мало разговаривала, больше лежала. Но всех родственников узнавала», — добавил брат старушки.

Россиянка родилась 14 марта 1896 года. На ее глазах росли не только внуки и правнуки, но и двое праправнуков. Впервые она попала в Книгу рекордов России в 2016 году, когда ей было 120 лет. Однако на следующий год обнаружили еще более старого человека — Нану Шаова из Кабардино-Балкарии, 127 лет. В январе текущего года Нану умерла, а Танзиля вновь стала самой старой жительницей России.