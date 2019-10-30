Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

 Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин

Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

 Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США

Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США
Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

 Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин

Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

 Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США

Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США
11:37   30 Октября 2019
Россия

Самая пожилая жительница России ушла из жизни в возрасте 123 лет

Самая пожилая жительница России ушла из жизни в возрасте 123 лет

Танзиля Бисембеева, чье имя указано в Книге рекордов России как самой старой жительницы страны, умерла на 124 году жизни, сообщил глава Красноярского района Астраханской области Нургали Байтемиров в комментарии ТАСС.

«Всем селом ее провожали в последний путь. Нашу долгожительницу в районе знали, уважали и любили», — добавил он.

Ее брат Шинтас Бисембеев уточнил, что похороны состоялись еще 26 октября, ранее о смерти не сообщалось. Родственники отметили, что Танзиля жила вместе с семьей, была доброй, оптимистичной и доброжелательной.

«В последнее время она уже не выходила на улицу, мало разговаривала, больше лежала. Но всех родственников узнавала», — добавил брат старушки.

Россиянка родилась 14 марта 1896 года. На ее глазах росли не только внуки и правнуки, но и двое праправнуков. Впервые она попала в Книгу рекордов России в 2016 году, когда ей было 120 лет. Однако на следующий год обнаружили еще более старого человека — Нану Шаова из Кабардино-Балкарии, 127 лет. В январе текущего года Нану умерла, а Танзиля вновь стала самой старой жительницей России.

Самая пожилая жительница России ушла из жизни в возрасте 123 лет

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#смерть #старость #книга рекордов россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...