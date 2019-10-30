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11:24   30 Октября 2019
Россия

Главой администрации Тулы избран Дмитрий Миляев

Главой администрации Тулы избран Дмитрий Миляев

Тульская городская дума избрала на пост главы городской администрации 44-летнего Дмитрия Миляева. Депутаты поддержали кандидатуру единогласно. Об этом 30 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу гордумы. 

Ранее должность главы администрации Тулы занимал 51-летний Евгений Авилов, однако он написал заявление о досрочном сложении полномочий, и пост стал вакантным с 20 сентября. Кроме этого, он отказался от мандата депутата Тульской гордумы, куда его избрали в начале сентября.

Результаты конкурса на должность были подведены во вторник, 29 октября. Депутаты рассматривали кандидатуру Дмитрия Миляева, а также начальника главного управления администрации по Зареченскому территориальному округу Максима Щербакова. Отмечается, что голосование проводилось альтернативное — по двум кандидатурам. 

«Назначение на должность главы администрации Тулы Дмитрия Миляева поддержано единогласно, за него проголосовал 31 депутат. Планируется, что контракт с Миляевым будет заключен завтра, 31 октября», — передает агентство слова источника. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #тула #общество #гордума

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