Главой администрации Тулы избран Дмитрий Миляев

Тульская городская дума избрала на пост главы городской администрации 44-летнего Дмитрия Миляева. Депутаты поддержали кандидатуру единогласно. Об этом 30 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу гордумы.

Ранее должность главы администрации Тулы занимал 51-летний Евгений Авилов, однако он написал заявление о досрочном сложении полномочий, и пост стал вакантным с 20 сентября. Кроме этого, он отказался от мандата депутата Тульской гордумы, куда его избрали в начале сентября.

Результаты конкурса на должность были подведены во вторник, 29 октября. Депутаты рассматривали кандидатуру Дмитрия Миляева, а также начальника главного управления администрации по Зареченскому территориальному округу Максима Щербакова. Отмечается, что голосование проводилось альтернативное — по двум кандидатурам.