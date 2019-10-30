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11:25   30 Октября 2019
Россия

РЖД хотят создать новую электронную модель прейскуранта на грузовые перевозки

РЖД хотят создать новую электронную модель прейскуранта на грузовые перевозки

Российская компания ранее не раз говорила, что необходимо менять систему грузотарифов, но после 2025 года. РЖД планируют создать новую электронную модель прейскуранта на грузовые перевозки, которая позволит делать индивидуальный тарифный продукт для каждого клиента.

Об этом сообщил глава департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок РЖД Владимир Варгунин. По его словам, тариф нужно сделать простым и понятным, чтобы он обеспечивал инвестиционное развитие компании.

«Мы предлагаем создать модель электронного прейскуранта, который нам позволит делать индивидуальный тарифный продукт для каждого клиента», — объяснил Варгунин в ходе транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520».

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Автор: Анатолий Кубарев
#тарифы #груз #ржд #клиенты

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