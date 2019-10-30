РЖД хотят создать новую электронную модель прейскуранта на грузовые перевозки

Российская компания ранее не раз говорила, что необходимо менять систему грузотарифов, но после 2025 года. РЖД планируют создать новую электронную модель прейскуранта на грузовые перевозки, которая позволит делать индивидуальный тарифный продукт для каждого клиента.

Об этом сообщил глава департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок РЖД Владимир Варгунин. По его словам, тариф нужно сделать простым и понятным, чтобы он обеспечивал инвестиционное развитие компании.