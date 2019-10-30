Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской префектуры Окинава выразили протест из-за проведения американскими военнослужащими учений по парашютной выброске на базе Кадена, несмотря на заявления Токио, что эта локация может использоваться военными США только в особых случаях.

Об этом сообщил замгубернатора префектуры Окинава Киитиро Йаханы. По его словам, среди местного населения растет недоверие к властям.

В ночь на 30 октября американский десант провел учения по парашютной выброске на территории военной базы Кадена, расположенной на острове Окинава. Это уже четвертые подобные учения за этот год. При этом в 1996 году Япония и США заключили соглашение о том, что подобные маневры должны проводиться на острове Иэ. О позиции Токио в среду напомнил генсек правительства страны Есихидэ Суга.

Американская сторона ссылается на то, что учения были перенесены с острова Иэ на базу Кадена на острове Окинава «из-за неблагоприятных погодных условий».