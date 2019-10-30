Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

 Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин

Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

 Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США

Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США
Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

 Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин

Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

 Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США

Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США
11:21   30 Октября 2019
Весь мир

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской префектуры Окинава выразили протест из-за проведения американскими военнослужащими учений по парашютной выброске на базе Кадена, несмотря на заявления Токио, что эта локация может использоваться военными США только в особых случаях.

Об этом сообщил замгубернатора префектуры Окинава Киитиро Йаханы. По его словам, среди местного населения растет недоверие к властям.

В ночь на 30 октября американский десант провел учения по парашютной выброске на территории военной базы Кадена, расположенной на острове Окинава. Это уже четвертые подобные учения за этот год. При этом в 1996 году Япония и США заключили соглашение о том, что подобные маневры должны проводиться на острове Иэ. О позиции Токио в среду напомнил генсек правительства страны Есихидэ Суга.

Американская сторона ссылается на то, что учения были перенесены с острова Иэ на базу Кадена на острове Окинава «из-за неблагоприятных погодных условий».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #учения #япония #десант

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...