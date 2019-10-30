Суд заочно арестовал бежавшего из России участника незаконной акции в Москве Губайдулина

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках летом в Москве Айдара Губайдулина, который недавно сбежал из России.

Напомним, что на незаконной акции он бросил в силовика бутылку, тем самым нарушив уголовную статью «Применение насилия в отношении представителя власти». Его задержали и поместили в следственный изолятор до окончания разбирательства. Однако позже суд решил его выпустить под поручительство учащихся и сотрудников МФТИ, где обвиняемый обучался. Они давали гарантии, что Губайдулин не покинет российскую столицу.

Однако молодой человек сбежал на Украину, где попросил политическое убежище. Его объявили в международный розыск. Стоит отметить, что если бы Губайдулин не был виновен, он бы дождался решения суда.