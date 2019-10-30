Депутаты ЗакСа и губернатор Петербурга Беглов обсудят бюджет на три года

Петербургские парламентарии и губернатор города Александр Беглов рассмотрят бюджет Северной столицы на 2020, 2021 и 2022 годы. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

В документе предлагается утвердить основные бюджетные показатели на 2020 год: по доходам — 664,7 миллиардов рублей, по расходам — 701,4. Дефицит составил 36,7 миллиардов, как сообщало издание ранее. При этом расходы и доходы города увеличиваются с каждым годом — на 2021 это уже 722,3 миллиарда доходов и 758,4 миллиарда расходов, а к 2022 году это показатели утверждены как 763,3 и 786,2 миллиардов, соответственно.

Расходы городского бюджета сформированы с учетом 18 государственных программ Санкт-Петербурга. В новом году большая часть средств пойдет на развитие здравоохранения, образования, городского транспорта и социальную поддержку местных жителей.

Напомним, ранее Беглов рассказал, как руководство города готовит Петербург к предстоящей зиме: по его словам, тарифы на услуги ЖКХ не будут повышены, а новая технология борьбы с наледью на крышах «Холодный чердак» будет завершена к 2020 году.