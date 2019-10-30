Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

 Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин

Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

 Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США

Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США
Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

 Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин

Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

 Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США

Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США
11:14   30 Октября 2019
Россия

Депутаты ЗакСа и губернатор Петербурга Беглов обсудят бюджет на три года

Депутаты ЗакСа и губернатор Петербурга Беглов обсудят бюджет на три года

Петербургские парламентарии и губернатор города Александр Беглов рассмотрят бюджет Северной столицы на 2020, 2021 и 2022 годы. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

В документе предлагается утвердить основные бюджетные показатели на 2020 год: по доходам — 664,7 миллиардов рублей, по расходам — 701,4. Дефицит составил 36,7 миллиардов, как сообщало издание ранее. При этом расходы и доходы города увеличиваются с каждым годом — на 2021 это уже 722,3 миллиарда доходов и 758,4 миллиарда расходов, а к 2022 году это показатели утверждены как 763,3 и 786,2 миллиардов, соответственно.

Депутаты ЗакСа и губернатор Петербурга Беглов обсудят бюджет на три года

Расходы городского бюджета сформированы с учетом 18 государственных программ Санкт-Петербурга. В новом году большая часть средств пойдет на развитие здравоохранения, образования, городского транспорта и социальную поддержку местных жителей.

Напомним, ранее Беглов рассказал, как руководство города готовит Петербург к предстоящей зиме: по его словам, тарифы на услуги ЖКХ не будут повышены, а новая технология борьбы с наледью на крышах «Холодный чердак» будет завершена к 2020 году.

Депутаты ЗакСа и губернатор Петербурга Беглов обсудят бюджет на три года

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #петербург #политика #бюджет #новости #общество #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...