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11:02   30 Октября 2019
Россия

Ректор МГУ может уйти в отставку до конца 2019 года

Ректор МГУ может уйти в отставку до конца 2019 года

Ректор МГУ Виктор Садовничий может покинуть свой пост до конца 2019 года. Об этом в среду, 30 октября, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники в Кремле. 

По информации СМИ, Садовничий может стать президентом университета, либо перейти на должность в научно-технологической долине МГУ. Как сообщают источники издания, судьба действующего ректора МГУ могла обсуждаться на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла накануне.

Согласно закону ректор государственного вуза может занимать свою должность до 65 лет. Однако по решению учредителя срок можно продлить еще на пять лет. Что касается МГУ и СПБГУ, в эти вузы ректоров назначает указом российский лидер. Садовничего переназначали уже два раза — в апреле ему исполнилось 80 лет. Как отмечают собеседники издания, ради продления полномочий Садовничего в третий раз, закон, скорее всего, изменять не будут. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #отставка #политика #общество #мгу #садовничий

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