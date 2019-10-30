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10:55   30 Октября 2019
Россия

Шойгу назвал меморандум РФ и Турции единственным способом сохранить суверенитет Сирии

Шойгу назвал меморандум РФ и Турции единственным способом сохранить суверенитет Сирии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии, который подписали в Сочи лидеры двух государств, реализуется не без труда. Однако это единственный способ сохранить суверенитет республики.

Речь об этом зашла в среду, 30 октября, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Шойгу заявил, что у России накоплен большой опыт в борьбе с терроризмом, которым можно делиться с коллегами. 

«Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия — разминирования, медицинской помощи и многого другого», — сказал министр.

Напомним, 22 октября российский и турецкий лидеры обсудили в Сочи антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии. Путин и Эрдоган по итогам встречи договорились создать 30-километровую зону безопасности в северной части Сирии. Для того, чтобы покинуть эти территории, курдским бандформированиям дали 150 часов. 

Военная операция Анкары началась 9 октября. Она была направлена против радикальных курдов из «Демократических сил Сирии», которые под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от террористов оккупировали эти земли. Они также стали давить на местное население.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #минобороны #шойгу #меморандум

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