Число погибших во время паводка в Приангарье выросло до 26 человек

Спасатели нашли еще одного пропавшего без вести во время летних паводков в Иркутской области. Таким образом, число погибших увеличилось до 26 человек. Об этом сообщила представитель прокуратуры региона Анна Минеева.

Продолжаются поиски еще четверых человек.

Напомним, в конце июня Иркутскую область затопило. Почти 11 тысяч домов было подтоплено в восьми районах региона. 1,3 тысячи домов снесло потоком воды. Еще семь тысяч строений подлежат сносу.

На данный момент 1,8 тысячи пострадавших уже приобрели новое жилье. Порядка 70 процентов жителей остались в родном муниципалитете, 26 процентов переехали в другие районы Приангарья, еще три процента приобрели жилье за пределами Иркутской области.