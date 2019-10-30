Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

 Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин

Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

 Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США

Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США
Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

 Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин

Матвиенко выступила за создание международной организации русскоязычных женщин
Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

 Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

Власти японской Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта

 Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США

Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США
10:37   30 Октября 2019
Россия

Число погибших во время паводка в Приангарье выросло до 26 человек

Число погибших во время паводка в Приангарье выросло до 26 человек

Спасатели нашли еще одного пропавшего без вести во время летних паводков в Иркутской области. Таким образом, число погибших увеличилось до 26 человек. Об этом сообщила представитель прокуратуры региона Анна Минеева.

Продолжаются поиски еще четверых человек.

Напомним, в конце июня Иркутскую область затопило. Почти 11 тысяч домов было подтоплено в восьми районах региона. 1,3 тысячи домов снесло потоком воды. Еще семь тысяч строений подлежат сносу.

На данный момент 1,8 тысячи пострадавших уже приобрели новое жилье. Порядка 70 процентов жителей остались в родном муниципалитете, 26 процентов переехали в другие районы Приангарья, еще три процента приобрели жилье за пределами Иркутской области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#спасатели #общество #иркутская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...