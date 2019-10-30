Очередь из тысячи москвичей стоит у офиса «Яндекса» ради бесплатной колонки

По меньшей мере тысяча человек стоят в очереди у фирменного магазина «Яндекса», чтобы приобрести новую версию «умной» колонки — «Яндекс. Станцию Мини», а также, чтобы получить ее бесплатно, сдав старую технику. Об этом 30 октября пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы «Яндекса».

«Стоит уже больше 1000 человек. Первые люди стоят с 22:30 вчерашнего вечера», — передает агентство слова собеседника.

Представитель компании рассказал, что «Яндекс» планирует раздать в среду примерно тысячу новых устройств взамен старых — по одной мини-колонке в руки. Что касается продажи новинки, на нее никакого лимита не установлено, уточнил он.

Отмечается, что сегодня приобрести новинку можно только в фирменном магазине компании. Завтра продажи начнутся на маркетплейсе «Беру» и сети «Связной». Устройство стоит 3990 рублей.

Новинка «Яндекс.Станция Мини» была презентована 9 октября. Она значительно меньше по весу и размеру предыдущей версии. Колонка работает через Bluetooth, в ней установлен голосовой помощник «Алиса». Новым устройством можно управлять при помощи жестов.

Компания запустила акцию по обмену старой аудиотехники на новую «Станцию Мини». Независимо от того, сколько устройств принес человек, ему дадут только одну колонку.