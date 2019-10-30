Красочным описаниям Трампа о «ликвидации» аль-Багдади не верят даже чиновники США

Американские чиновники сомневаются в правдивости красочных рассказов президента США Дональда Трампа об «уничтожении» главаря ИГ* (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщил телеканал NBC News.

Напомним: 27 октября Трамп заявил, что военнослужащие Штатов якобы ликвидировали главу террористов в Сирии. Однако официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков отметил, что Россия не располагает достоверными данными об операции США по очередному «уничтожению» аль-Багдади.

Позже американский лидер стал в красках и подробностях рассказывать о спецоперации. Так, в Twitter он опубликовал фото «прекрасного пса», который участвовал в задании, а также рассекретил его кличку — К-9. Помимо этого, он рассказал о тактических особенностях, таких как детали штурма убежища террориста и маршруты полетов.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

«Некоторые из этих красочных деталей ошибочны. Многие из остальных были либо засекречены, либо представляли собой чувствительную информацию с тактической точки зрения», — указал телеканал.

Внимание заслуживают и слова Трампа о том, что аль-Багдади «плакал и кричал», когда нагрянули солдаты Америки. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, как оказалось, не знает, как и где глава мог получить такие данные.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.