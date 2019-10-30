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10:46   30 Октября 2019
Россия

Продажи лекарств против гриппа снизились в России после массовых прививок

Продажи лекарств против гриппа снизились в России после массовых прививок

Россияне стали меньше болеть гриппом и ОРВИ после массовых прививок — как следствие, фармацевтические компании заметили общее снижение продаж медикаментов. Об этом сказано в исследовании рынка лекарств, проведенном компанией DSM Group, сообщает «Коммерсантъ».

С января по сентябрь нынешнего года было реализовано 3,8 миллиардов упаковок лекарств, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году. Такой результат связывают с отсутствием эпидемий ОРВИ и гриппа после массовой профилактики прививок, проводимой Минздравом РФ.

Продажи лекарств против гриппа снизились в России после массовых прививок

Роспотребнадзор утверждает, что 43,4 миллиона россиян были привиты на 29 октября — это почти 30% населения страны. Спрос на медикаменты мог бы возрасти из-за затяжной и превышающий эпидемиологические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ, но подобного развития событий специалисты Минздрава не прогнозируют, отмечается в исследовании.

По данным Роспотребнадзора, опубликованным вчера, в России уровень заболеваемости гриппом стал низким. Большая часть ОРВИ вызваны вирусами не гриппозного характера, а грипп у россиян диагностируется в единичных случаях. За бюджетный счет привито 12 миллионов детей и 26,5 миллионов взрослых, а за счет работодателей сделали прививки более 3,7 миллионов человек.

Напомним, ранее Минздрав сообщал об увеличении количества россиян, проходящих диспансеризацию.

Продажи лекарств против гриппа снизились в России после массовых прививок

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #минздрав #грипп

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