Россияне рассказали, какой размер пенсии, по их мнению, может обеспечить достойную старость. Соответствующий опрос провел портал Superjob, результаты опубликовали 30 октября.

Выяснилось, что средний запрос составляет 40 тысяч рублей. Причем мужчины запрашивают больше, чем женщины: 42,1 тысяч рублей против 37,5 тысяч соответственно. Вместе с тем, респондентам, возраст которых не превышает 24 года, достаточно 32,6 тысяч, а людям старше 45 лет уже нужно 43 тысячи рублей.

Что примечательно, опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей в месяц в среднем выбирали размер пенсионных выплат в 44,3 тысячи, в то время как россияне с окладом до 30 тысяч рублей нацелены на 33 тысячи рублей пенсии.

Согласно данным Пенсионного фонда России, в 2019 году средний размер пенсии по старости для неработающего гражданина составляет 15,4 тысячи рублей.

Superjob проводил опрос с 24 сентября по 2 октября. В нем поучаствовали порядка 1,6 тысяч совершеннолетних граждан России.