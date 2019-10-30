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10:19   30 Октября 2019
Россия

Россия испытает новейшую ядерную ракету «Сармат» в начале 2020 года

Россия испытает новейшую ядерную ракету «Сармат» в начале 2020 года

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» начнутся в начале следующего года. Такую информацию опубликовала в среду, 30 октября, газета «Ведомости», ссылаясь на источники в Минобороны РФ. 

По информации издания, в рамках первого этапа будет проведено примерно пять запусков. Ракету с массогабаритным макетом боевой части запустят с космодрома «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке. Далее пуск проведут из действующей 62-ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения. Как отмечает газета, такой старт будет произведен впервые с 1987 года.

Ожидается, что на вооружение ракетный комплекс будет поставлен в 2021 году, но при условии соответствия всех характеристик заявленным. 

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на вопрос о сроках испытаний ракеты «Самрат», заявив, что все идет по графику. В июле глава космического ведомства сообщал, что последние испытания комплекса начнутся в конце 2020 года. 

«Сармат» должен заменить в ракетных войсках стратегического назначения России знаменитую Р-36М2 «Воевода», получившую в НАТО название «Сатана».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минобороны #политика #общество #самрат

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