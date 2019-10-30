Досмотровый комплекс, позволяющий скрытно проверять людей в аэропортах, создадут в РФ
Российские специалисты создадут досмотровый комплекс, который не будет использовать рентгеновское излучение, однако позволит скрытно проверять людей в аэропортах. Об этом сообщил глава «НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» Кирилл Макаров.
Он отметил, что ученые в начале пути по изучению свойств терагерцового диапазона. В рамках этой работы и будет разработан комплекс, который сможет скрытно находить у пассажиров запрещенные к провозу вещи, включая взрывчатые вещества, оружие, пишет РИА Новости.
По словам Маркова, сейчас в аэропортах и на железнодорожных вокзалах используют подобные комплексы, но они с рентгеновским излучением, которое влияет на организм человека.
«Создаваемый комплекс практически не влияет на человека. Кроме того, он устанавливается скрытно, то есть человек не будет видеть, контролируют его или нет. У него намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем», — отметил эксперт.