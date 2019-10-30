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9:57   30 Октября 2019
Россия

РФ развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РФ развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

Российские специалисты развернули обнаруживающие надводные и воздушные цели радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке и Балтике. Об этом в среду, 30 октября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилла Макарова. 

Как сообщил Марков, при помощи станций поверхностной волны «Подсолнух-Э» можно обнаружить корабли и воздушные объекты, что позволит обеспечить «национальную безопасность прибрежного государства». 

«Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трёх направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике», — сказал Макаров.

При помощи «Подсолнуха-Э» осуществляется контроль за надводной и воздушной обстановкой в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны. Станция выдает полученную информацию в командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой обороны для принятия оперативных решений, связанных с применением оружия, мобильных сил и средств. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #балтика #общество #дальний восток #подсолнух

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