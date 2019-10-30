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9:41   30 Октября 2019
Россия

Сотрудники полиции проверяют жалобу о жестоком обращении с тигром в Приамурье

Сотрудники полиции проверяют жалобу о жестоком обращении с тигром в Приамурье

Житель села Поярково в Амурской области написал заявление в полицию, в котором пожаловался на жестокое обращение с тигром в передвижном зоопарке. Правоохранители начали проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД в среду, 30 октября. 

По информации собеседника агентства, заявление от местного жителя с жалобой на жестокое обращение с тигром поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Михайловский». 

«Он сообщил, что у животного на животе открытая рана. После этого полиция незамедлительно начала проверку», — передает агентство слова собеседника.

Как сообщил представитель МВД, полицейские уже опросили сотрудников зоопарка. Они объяснили, что рану тигр расчесал себе сам. Животное осматривал ветеринар и назначил ему лечение, отметили в зоопарке. По данным агентства, полицейским также предстоит проверить эту информацию, а также провести другие мероприятия в рамках проверки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #животные #тигр #зоопарк #амурская область #жестокое обращение с животными

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