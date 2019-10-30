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 Присоединившаяся к боевикам YPG женщина назвала пребывание с ними адом

Присоединившаяся к боевикам YPG женщина назвала пребывание с ними адом
10:08   30 Октября 2019
Россия

Деньги с контрабанды нефти Сирии уходят на содержание ЦРУ, считает востоковед

Деньги с контрабанды нефти Сирии уходят на содержание ЦРУ, считает востоковед

Востоковед и политолог Евгений Сатановский уверен, что деньги, которые Вашингтон получает за контрабанду сирийской нефти, идут на содержание ЦРУ, вороватых чиновников и их клиентов-боевиков. Такое мнение он высказал в интервью «ПолитРоссии».

Он напомнил, что США находятся в Сирии именно на нефтеносных полях . В год они способны выручить за продажу украденого ресурса около 400 миллионов долларов, то есть в месяц — 30 миллионов. Вместе с тем, недавно глава Пентагона Марк Эспер практически признал незаконную деятельность, заявив, что военные Штатов не покинут земли и не будут подпускать к ним никого — даже силы официального Дамаска, кому и принадлежат эти ресурсы.

«И в данном случае язык американского чиновника — враг его. Поскольку никто Эспера признаваться в этом не заставлял», — отреагировал собеседник.

Деньги с контрабанды нефти Сирии уходят на содержание ЦРУ, считает востоковед

Также Эспер отмечал, что американцы хотят разделить эти месторождения с курдскими террористами. Как считает политолог, таким шагом американцы надеются «подсластить горькую пилюлю», то есть предательство, когда они отказались поддерживать курдов из вооруженных формирований в противостоянии с Турцией. Однако это не отменяет того, что ни курдские радикалы, ни США, ни кто-либо еще, кроме самих сирийцев, не могут претендовать на эти нефтегазовые месторождения.

«Территория-то эта арабская, и никаких курдов на ней испокон веков не было. На этих землях жили и продолжают жить арабские племена, которые привыкли эксплуатировать эти нефтегазовые месторождения. И в этом плане США в очередной раз наступили на горло собственной песне, поскольку эти арабские шейхи курдов ненавидели, ненавидят и ненавидеть будут. В данном случае американцы заложили следующий этап удара по своим позициям и заодно по курдам. Но деньги в данном случае для американцев, конечно, дороже репутации», — подытожил востоковед.

Деньги с контрабанды нефти Сирии уходят на содержание ЦРУ, считает востоковед

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #курды #нефть

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